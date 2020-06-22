Аббас Галлямов: Путину надоело таиться

Просто надоело человеку таиться и притворяться. Его со всех сторон уговаривают свои планы относительного 2024 года замаскировать, чтоб народ не раздражать, вон даже поправку об обнулении на официальный сайт предстоящего голосования «забыли вывесить» — а ему разве приятно? Величайшая историческая личность — и вдруг должен обманывать, скрываться, как тать в ночи красться — да идите вы все к черту! Вот выйду сейчас и прямо скажу все, что думаю!

Он же не мог не понимать, что подтвердив, по сути, свои планы остаться, он лишь подстегнёт протестную явку. И тем не менее он на это пошёл. Наверное Святослава вспомнил. Тот, отправляясь в поход на печенегов, тоже, говорят, не любил скрываться. «Иду на вы!» - прямо так официально и декларировал.

Кстати, где-то там — в печенежских степях — и сложил князь свою буйну голову.

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