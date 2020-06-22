Петру Верзилову грозит 15 суток ареста

На издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot Петра Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве — перед этим его 13 часов допрашивали по «московскому делу».

Утром 21 июня Верзилов сообщил, что ему ломают дверь в квартиру, после чего не выходил на связь в течение 13 часов. Позднее он сообщил, что его допросили по «московскому делу». Верзилова отпустили, но на выходе из ОВД «Красносельский» на него напал провокатор, передает «Медиазона». Полиция вновь задержала Верзилова и отвезла в ОВД «Мещанский», где оставили на ночь. На него составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

По «московскому делу» Верзилов находится в статусе свидетеля.