Более 3700 деятелей культуры просят Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более 3700 деятелей культуры оставили подписи под открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой, в котором они призывают ее отозвать иск по делу «Седьмой студии».

«Судебное разбирательство по Делу Седьмой студии ведется с 25 октября 2018 года. Буквально на каждом заседании этого громкого процесса вскрывались грубейшие нарушения со стороны следствия — подлоги, поддельные подписи, факты давления на свидетелей обвинения, которые один за одним отказывались в суде от своих показаний на стадии следствия, ссылаясь на запугивание и шантаж со стороны отдельных представителей СК. Увидев в ходе процесса, на основании каких доказательств и показаний фабриковалось это дело, с одной стороны, а с другой — имея документально подтвержденную информацию о проекте «Платформа», мы нисколько не сомневаемся в абсолютной невиновности наших коллег», — говорится в письме.



Его авторы также выразили недоверие к экспертам, проводившим последнюю экспертизу: «Мы призываем Вас лично ознакомиться с результатами проведенных экспертиз и отозвать иск Министерства культуры к Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину, обеспечив таким образом справедливый исход дела и справедливый приговор».

Сегодня Мещанский суд приступит к прениям сторон по делу «Седьмой студии». Как ожидается, прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых.