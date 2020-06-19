Юрий Дудь: Очень очевидный пост

Хочется сказать несколько слов. Они будут очень очевидными, но и очевидное иногда нужно проговаривать.

Голосование за поправки в Конституцию — это позор.

Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года.

Можно привести много причин, почему все это — очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин. Ниже — отрывок из его пресс-конференции в 2008 году.

«С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую конституцию... Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то — прости Господи

— от наркотиков. Кто-то становится зависимым от денег. Говорят, самая большая зависимость —– от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье — поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым».

Я до сих пор не знаю, как в связи с этим поступать: 1. Бойкотировать голосование как совершенно незаконную и фиктивную херь; 2. Прийти и сказать ПРОТИВ.

Лично я, скорее всего, дотяну до последнего дня голосования и выберу 1 или 2 в последний момент.

Не знаю, сколько еще заготовлено селебрити-патронов у тех, кто топит за поправки, но когда они будут снова свистеть в лентах, я буду вспоминать о цитате сверху.

В карусели (пост размещен в Instagram. — NT): видео той самой пресс-конференции и наша фотография из Ярославской области, где мы были пару дней назад (278 км от МКАДа, 300 км — от Кремля). Именно на этой дороге я посчитал необходимым написать этот очень очевидный пост.

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