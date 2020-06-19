Прокуратура проверит слова главного инфекциониста Орловской области о ситуации с эпидемией в регионе

После интервью главного инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой, в котором она рассказала о напряженной ситуации в регионе в связи с эпидемией коронавируса, прокуратура начала проверку.

«Прокуратурой с привлечением специалистов органов контроля будет проверено соблюдение требований законодательства при организации медицинской помощи в учреждениях здравоохранения региона. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Адоньева в интервью местному изданию заявила, что в Орловской области около 500 заболевших на 100 тыс. населения и их количество растет: «Мы за неделю, открыв 232 койки, их заложили тяжелыми двусторонними пневмониями. Это стабилизация? И смертность у нас в регионе не низкая, уже около 40 человек».

Говоря о предстоящем голосовании, она предупредила, что прирост заболевших обязательно будет, а класть пациентов уже некуда. Она также подчеркнула, что практически не оказывается помощь больным не с COVID-19. Так как «лечить людей от остальных заболеваний некому и негде».