Аркадий Дубнов: Мир, дружба, драники

Не дай Б-г, если ситуация в Белоруссии приведет к кровопролитию, если готовый сорваться с катушек Лукашенко решит «плеткой» проучить свой готовый выйти из повиновения «народец».

А пока этого не случилось, заметим, что минскому диктатору удается редкостная по своей брутальности издевка над Кремлем.

Лукашенко и его нукеры подобно каким-то «Уральским пельменям» до колик в животе смешно пародируют путинских нукеров.

Генерал белорусского КГБ Иван Тертель, назначенный недавно главой Комитета госконтроля, и вслед за ним сам Лукашенко слово в слово, как по шпаргалке, повторяет затертые до дыр тезисы генерала российской ФСБ, секретаря Совбеза Николая Патрушева, обильно разлитые на днях в публичном пространстве.

Российский генерал говорит о нависшей над родиной и ее союзниками в СНГ угрозе «цветных революций» и дестабилизации обстановки.

И Лукашенко, подобно известной хорошо обучаемой птичке, вслед за ним произносит те же слова.

Патрушев обнаружил хитрых «кукловодов», стоящих за проплаченной «пятой колонной» в России и СНГ, и Тертель нашел таких «кукловодов».

Шутка в том, что у сановного российского генерала ФСБ и его начальства все «кукловоды» и творимые ими гадости — с Запада, а у белорусского генерала КГБ и его руководства — из России, из «Газпрома», а «может быть и выше...»

Было время, правда, о котором Патрушев вспоминает с тоской, но это ж когда, «в 2006 году, когда «игнорирование «предписаний и настоятельных рекомендаций» из-за океана также позволило властям Белоруссии не допустить разворачивания «революционных» событий в республике».

А какие забавные речи стали звучать нынче в Москве: «у Кремля нет кандидатов на выборах Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа», — молвил сегодня путинский пресс-секретарь Песков.

Умеет сказать красиво, не хуже Виктории Нуланд из Госдепа, раздававшей печеньки на киевском Майдане...

Вспомним эти честные слова, когда российскую публику будут убеждать из Кремля, что у нее может быть только один кандидат, В. В. Путин, а остальные — марионетки Запада, которые ходят «шакалить» в американское посольство.

Впрочем, какой смысл придавать серьезное значение всем этим словам, цена которым не больше стоимости билетов в партер на показательное шоу «братских пельменей»...

Сергей Лавров, под визит которого сегодня в Минск была устроена генеральная репетиция этого шоу с масками и задержанием экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, предъявлением ему обвинений, среди которых нет еще только прорытого туннеля между Минском и Москвой (кстати, неплохо бы...), должен будет договориться о параметрах сделки, которая спасет Лукашенко и даст ему новый президентский срок. Потому как, ежу понятно, поражение батьки — победа белорусского Майдана, которым он сегодня уже пугал Кремль, обернется в конце концов плохим для него предзнаменованием. Ему это нужно?

А Бабарико, что Бабарико... он сам же говорил на днях, что не уверен, узнают ли его в лицо в Москве...

Да ведь и сказал уже Песков — не наш он кандидат. Но скушать его не дадим. Самим нужен. Ситуацию расшатал, батьку напряг (ершиться будет меньше) — вот и достаточно.

В Москву на парад 24-го Лукашенко уже объявил, мол, прибуду с семьей: мир, дружба, драники — и Путин, если не испугается минского ковида, локтями с ним потрется. А чего, ведь «не искрит у них», сообщил батька сегодня Лаврову.

А тот и не знал, поди...

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