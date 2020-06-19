Дмитрий Травин: Попытка Путина оправдаться

Идея опубликованной сегодня статьи Владимира Путина очень проста: мы хорошие. Мы не начинаем войны. Ни СССР, ни нынешняя Россия.

До какого же убожества нужно было довести нашу внешнюю политику за последние годы, чтобы приходилось в оправдание писать подобные статьи! А это именно попытка оправдаться, поскольку текст сперва был опубликован на Западе — в журнале National Interest. Ни Горбачеву, ни Ельцину, ни даже Брежневу не требовалось оправдываться перед Западом, поскольку 70 лет после Второй мировой существовало общее представление, что именно Гитлер был агрессором. Советский Союз обвиняли в репрессиях, в тоталитаризме, в подавлении свобод стран Центральной и Восточной Европы, но крайне редко — в развязывании войны. Однако Путин сумел изменить ситуацию. Не каждому бы это удалось, но президент нашей страны напортачил во внешней политике так, что среди серьезных западных политиков у России почти не осталось друзей. Это как раз тот случай, который можно охарактеризовать известной фразой: «это больше чем преступление, это ошибка».

После Крыма на Россию стали смотреть как на агрессора, а затем современную ситуацию перенесли в прошлое. Во всяком случае, по мнению Путина (как следует из его статьи) историю на Западе стали пересматривать. И это, бесспорно, итог деятельности самого Путина и его беспомощного министра странных дел Лаврова, не сумевшего хоть как-то поддержать репутацию России в мире. Понятно, что присоединение Крыма нужно было для повышения рейтинга Путина, и он в 2014 году легко пожертвовал внешней политикой ради внутренней. Но ныне от повышения путинского рейтинга ничего не осталось. А созданные этим для России проблемы остались. И никакая статья не сможет изменить ситуацию, поскольку мнения широких масс формируются не аргументами и не фактами, а предубеждениями.

У Путина уже такая репутация, что он до конца своего правления будет тянуть репутацию России вниз. А путинскому преемнику придется очень постараться для того, чтобы исправить ситуацию и сделать так, чтобы Россию больше не ассоциировали со Сталиным и Путиным.

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