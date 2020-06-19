Публицист, историк Игорь Петров: Источники Путина

В службу утерянных цитат поступил запрос относительно цитаты Гитлера, использованной В.В. Путиным в своей статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим»:

«Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола».

Разумеется, В.В. Путин не был первым, кто использовал эту цитату, она приводится в сотнях источников, начиная еще с советских времен. В качестве примера приведем, например, комментарий из книги д.и.н. Б.Л. Хавкина «Рейхсфюрер СС Гиммлер. Второй после Гитлера».

Этот пример выгодно отличается от десятков других (включая статью самого В.В. Путина), что в нем дается точная ссылка на источник высказывания. Небольшим недостатком является лишь тот факт, что мне не удалось найти издание «Застольных разговоров Гитлера» 1961 года.

Тем не менее я не сдался и продолжил поиски, в результате чего в «Военно-историческом журнале» за 1960 год нашел ту же цитату с более точной ссылкой (действительно, в 1951 г. вышло первое издание книги Пикера).

Осталось найти лишь оригинал издания 1951 года, что не сложно. Проблема, однако, заключается в том, что ни на 72 странице, ни на предшествующей 71, ни на последующей 73 подобных слов не обнаруживается.

Отметим также пикантную деталь: президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов.

Самая близкая по содержанию цитата в книге Пикера звучит в русском переводе так:

«И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».

Но на этом плохие новости не заканчиваются.

В 2019 году историк Микаэль Нильссон опубликовал в ежеквартальнике Мюнхенского института современной истории большую статью, посвященную анализу книги Пикера. Его выводы: в этой книге передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться. Поэтому историкам следует подходить к этому источнику с максимальной осторожностью и ни в коем случае не представлять цитаты из них как дословные высказывания Гитлера.

Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник. Это усиливает и без того явный (как содержательно, так и лексически) «советский привкус» его статьи.

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