Новый главред «Ведомостей» отказал в публикации статьи о нарушениях в кампании по изменению Конституции

Журналист Владимир Рувинский, автор редакционных колонок в «Ведомостях», сообщил, что новый главный редактор издания Андрей Шмаров отказал в публикации материала, основанного на докладе движения «Голос».

«Сегодня в «Ведомостях» не вышла моя редакционная колонка — ее не допустил к публикации новый главный редактор. Это первый такой случай за три года моей работы в «Ведомостях». Каких-либо объяснений от Шмарова его действий я не получал. Но, очевидно, дело не в тексте, а в теме — нарушения в кампании по изменению Конституции на основе доклада «Голоса». Что ж, это должно было произойти, я просто фиксирую конец прежних «Ведомостей», — написал Рувинский в Facebook.

Он также привел текст недопущенной колонки. «Эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» подтвердили реальность, данную нам в ощущениях: заявленное властями информирование о голосовании по Конституции действительно массово по всей стране проходит в форме агитации за участие в нем и административной мобилизации граждан», — говорится в ней.

Конфликт журналистов и нового главреда начался с момента назначения Шмарова в качестве и.о. Он удалял материал с сайта, менял заголовок, запретил использовать материалы «Левада-центра». Редакция предлагала свою кандидатуру на пост главного редактора, но совет директоров утвердил на этом посту Шмарова. После этого уволились многие журналисты газеты, в том числе все пять заместителей главного редактора.