Леонид Гозман подал в СК заявление на Владимира Путина

Леонид Гозман требует от Следственного комитета возбудить уголовное дело против президента Владимира Путина по факту приготовления к убийству путем проведения парада Победы и голосования по Конституции в разгар эпидемии.

«Прошу возбудить против гражданина РФ Путина В. В. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 (приготовление к преступлению) и пунктом «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц) УК РФ по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания», — цитируют заявление Гозмана «Открытые медиа».

По мнению политика, парад и голосование во время эпидемии не являются мероприятиями, непосредственно необходимыми для защиты интересов граждан и безопасности страны. При этом неизбежны заражения, а с учетом высокой летальности вируса часть зараженных умрет.

Сам Гозман уверен в том, что СК найдет повод отказать в возбуждении дела. Но в будущем, когда в стране сменится политический режим, это дело можно реанимировать.