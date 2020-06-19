ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 1 пункт, до 4,5%.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — говорится в сообщении регулятора.

В апреле ЦБ снижал ставку до 5,5%, перед этим сохранял на уровне 6%, а ранее снижал шесть раз подряд.

