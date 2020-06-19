Политолог Виталий Ковин про обеспечение явки в провинции

Березники — это такой «пермский Кузбасс времен Тулеева», где многолетнему главе округа Сергею Дьякову никто не указ. Как решил, так и будет. Надо это местным жителям или вышестоящим властям, или не надо — неважно.

Вот и сейчас: сказано всем обеспечить явку на общероссийское голосование, значит, обеспечить. Какие у главы такого промышленного города ресурсы? Простые — бюджетники и предприятия. Первых можно просто построить по административной линии: обязать проголосовать, выдать соответствующие распоряжения и проконтролировать. Со вторыми, с предприятиями, сложнее: придется поговорить, пообщаться, убедить, что так надо для общего блага, для города, ведь им здесь вести свой бизнес, а для этого нужны коммуникации, социалка и много чего еще, да и двигать своих людей в политику иногда приходится. Тем более, многие собственники березниковских предприятий вполне успешно встроены в государственную вертикаль и являются частью путинской элиты.

Вот и расцветает пышным цветом в Березниках на каждых выборах административная и корпоративная мобилизация избирателей. Многие помнят все эти «уралкалиевские» автобусы с голосующими на президентских, губернаторских выборах и даже на праймериз «Единой России».

Административный навал

Вот характерный пример, как действует городская администрация Сергея Дьякова. Письмо за подписью заместителя главы администрации Андрея Лебедева, курирующего вопросы потребительского рынка, развития предпринимательства и деятельность МУПов, направленное директорам муниципальных учреждений. Письмо со всеми выходными данными, как в чиновничьем делопроизводстве положено, т. е. никакой мысли о том, что здесь что-то может быть незаконным, даже не возникает. Просто верх самоуверенности в собственной непогрешимости! Кстати, сам факт письма, на мой взгляд, уже является основанием для проведения прокурорской проверки и других действий правоохранительных органов по выявлению превышения служебных полномочий чиновников администрации городского округа.





















































В письме говорится, что в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке ВСЕ (а как иначе в дьяковской вертикали может быть, здесь про свободное и добровольное голосование, скорее всего, и не слышали) работники учреждений должны заполнить заявления на голосование по месту нахождения, до 18:00 15 июня отчитаться и сдать их в отдел управления делами (название-то какое!). А голосовать они будут досрочно по месту работы, о чем руководителей заранее уведомят. В общем, не забалуешь.





















































Форма самой заявки тоже прилагается. Там стоит обратить внимание, что желтым выделены поля, которые избирателю заполнять не положено. Среди них номер избирательного участка, который он вообще-то должен вписывать сам, если это действительно его добровольный выбор, и он намерен голосовать там, где ему удобно. Но нет, начальству виднее, где должен голосовать их работник. Сами впишут. В заявлении еще имеется отрывная часть, которую при заполнении должны выдать участнику голосования. Но зачем эти формальности? Пусть для надежности хранится там, где надо. Отметим, что такое заявление гражданин может получить и заполнить, придя в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или на участок для голосования. Но зачем усложнять? Кто надо отнесет собранные заявления в нужные комиссии для голосования, там их дозаполнят. Ну и что, что так не положено, но ведь в комиссиях работают такие же «свои» люди.



Корпоративный навал

Здесь чуть сложнее, но тоже все подконтрольно. По сообщениям от сотрудников уже нескольких предприятий, например «Уралкалий», «Сода-хлорат», «ЕвроХим», им тоже предложили заполнить аналогичные заявления (имеется в распоряжении) и прикрепиться к участку, который располагается около предприятия, причем работники также не знают номера этих участков. После этого, начиная с 25 июня, на территорию предприятия с переносной урной, как это обычно происходит на выборах при голосовании «на дому», будут приходить члены комиссий, а работники будут в них голосовать. Нетрудно догадаться, что все это будет проходить под неусыпным контролем кого-то из производственного начальства, и нет никакой уверенности, что работникам будут обеспечены соответствующие условия для соблюдения тайны их голосования. По словам информаторов, речь о прямом давлении пока не идет, но мы ведь понимаем, как трудно отказать непосредственному начальнику цеха или смены, если кто-то из них настоятельно попросит об этом. Но что точно, скорее всего, получится — никакие общественные наблюдатели, даже если они будут на этих участках, не смогут пройти на территорию предприятия, если, конечно, сами не являются его сотрудниками.

Есть еще интересный вопрос: а как же все эти проголосованные бюллетени тысяч бюджетников и работников предприятий будут храниться? И не будут ли дьяковские чиновники иметь к ним столь же свободный доступ, какой они уже сейчас имеют к заявлениям голосующих?

В итоге, если весь этот березниковский навал на голосующих будет реализован, то сдается мне, мы увидим 1 июля в Березниках пустующие участки для голосования со скучающими, но вымотанными за предыдущие шесть дней «досрочки» членами комиссий. И зачем только президент день голосования 1 июля объявлял нерабочим днем?

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