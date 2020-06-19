Лукашенко: «Нам удалось сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране активизировались «определенные силы», которые пытались «раскачивать ситуацию», но власти сорвали этот план. Заявление прозвучало на фоне массовой акции протеста в Минске и задержания конкурента Лукашенко на предстоящих выборах президента.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — цитирует Александра Лукашенко государственное агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что никому не позволит «сломать» страну, так как «всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства».

18 июня в Минске прошел массовый многочасовой пикет солидарности с Сергеем Тихановским, Павлом Северинцем, Николаем Статкевичем и другими задержанными во время предвыборной кампании. Мероприятие прошло в форме стандартного пикета по сбору подписей, люди выстраивались в огромные очереди, чтобы оставить подпись за выдвижение альтернативных кандидатов в президенты страны.

Накануне в Минске задержали претендента на участие в президентской гонке Виктора Бабарико.

Председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявлял, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые опасаются, что раскроется их причастность к противоправной деятельности: «Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше».



Бабарико до мая 2020 года возглавлял Белгазпромбанк, принадлежащий российским «Газпрому» и Газпромбанку.