Памфилова заявила о «бюрократических препонах» при регистрации наблюдателей на голосование по Конституции

Глава ЦИК на заседании заявила, что региональные Общественные палаты ставят препоны независимым активистам, которые хотят стать наблюдателями на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.

«Выяснились проблемы, которые нас озадачили. Мы подготовили обращение в Общественную палату РФ, чтобы они сняли бюрократические препоны, и все желающие могли принять участие в наблюдении. Я прошу максимально отодвинуть сроки. Есть палаты, которые уже закончили принимать документы», — цитирует Памфилову ИА «Закон».

Глава ЦИК отметила, что крайний срок для приема документов от наблюдателей 29-30 июня, а не 11 или 19 июня. Также она призвала региональные общественные палаты на своих сайтах четко прописать все необходимые условия для регистрации наблюдателей.

Ранее на проблемы с регистрацией независимых наблюдателей жаловались в ассоциации «Голос». Вместо них набирают членов провластных НКО. «Голосу» пока удалось договориться с ОП о допуске наблюдателей лишь в Москве, Екатеринбурге и Владимире, отмечают «Открытые медиа».