«Эхо Москвы» оштрафовали на 260 тысяч рублей за интервью

Суд оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» на 260 тысяч рублей из-за интервью с политологом Валерием Соловьем, который говорил о якобы недостоверной официальной российской статистике по коронавирусу. Радиостанцию признали виновной в распространении заведомо ложной информации, создавшей угрозу здоровью людей, сообщает «Интерфакс».

«Это история с Валерием Соловьем. Соловей, с точки зрения суда, приводил фейковые данные, а сайт «Эха Москвы» опубликовал распечатку эфира и таким образом нарушил закон о фейках», — пояснил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. (цитата по «Дождю»)

Суд назначил штраф в 200 тыс. руб. главному редактору сайта «Эха Москвы» Виталию Рувинскому и 60 тыс. радиостанции как юридическому лицу. Интервью с Соловьем вышло в марте.