Кирилл Шулика о статье Путина

Вообще в появлении статьи все эти детали оказались намного важнее содержания Зачем-то ее выпустили в заштатном и второсортном американском журнале National Interest, который возглавляет соведущий внука Молотова на Первом канале Дмитрий Саймс, а членом редакционного совета является Алексей «высмеял» Пушков. Ну я не знаю, это все равно, что Дональд Трамп опубликуется у Проханова в газете «Завтра» или Барак Обама в блоге Валерия Соловья или Андрея Илларионова.

Собственно, вот таким дурацким решением задан тренд второсортности информационного повода. То есть большая иностранная пресса на первых полосах ничего не опубликует, хотя явно была цель привлечь внимание в мире, а не только в стране. Внутри страны статья будет воспринята, как набор известных банальностей, замешанных на архивных документах и конспирологии, причем не поймешь, где что.

Вообще размах был на рубль, а удар на копейку. Это либо связано с пониманием, что миру в эпоху пандемии тема войны совершенно неинтересна, либо с просто катастрофическими провалами в продвижении Кремля на мировой арене.

Если говорить о содержании статьи, то, конечно, это не «Малая земля». Брежнев по крайней мере воевал, хоть и политруком, поэтому и произведение было действительно о войне, хотя не просто слабое, а буквально на уровне кружка самодеятельности. Путин же просто хочет прицепить себя к памяти о войне, но все сделал банально в виде типичных размышлений военного пенсионера, который как бы увлекается историей. И это ни в коем случае не в упрек, просто Путин служил в КГБ СССР и вышел в отставку. Это такая порода людей с такими интересами, воззрениями, страстью к антизападниченству, мистике и конспирологии. Все это в статье есть в изрядном количестве, может быть, кроме мистики. Хотя в статье есть о Сталине, причем довольно добро, а после ее выхода стало известно о смерти Сергея Хрущева — сына разоблачителя культа личности.

Нужно понимать еще, что в современном мире надо попадать в формат, если хочешь выйти за пределы аудитории военных пенсионеров. Картинки, фотки, сканы документов, инфографика, видео... Если этого нет, снижается охват, и статья президента России проходит мимо главной аудитории, которую он пытается убедить, что Запад бяка, а мы выиграли войну.

Собственно, хорошая агитация получилась за поправки по обнулению. Если вы прочитали статью до конца, то знайте, что такое явление будет с нами до 2036 года, а Володин пообещал, что после тоже.

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