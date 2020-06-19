Статью о Великой Отечественной войне Путин опубликовал в американском журнале

Статья президента России, посвященная 75-летию Победы, вышла сначала в американском журнале The National Interest под заголовком «Реальные уроки 75-летия Великой Отечественной войны». Позже Кремль опубликовал русскоязычную, более развернутую версию размышлений Владимира Путина под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Путин подробно говорит о начале Второй мировой войны, разделе Чехословакии, причинах выдвижения Красной Армии на запад, защищая советскую оккупацию стран Балтии, о роли ООН и ядерных держав в современном мире.

Путин отмечает, что победа над нацизмом была одержана прежде всего советским народом. В развязывании Второй мировой в разной степени виновны все страны.

«Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она — результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества, — это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», — пишет Путин.

По его словам, «нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа — главная причина, породившая Вторую мировую войну».

«Поиском взвешенных оценок прошедших событий должна заниматься академическая наука с широким представительством авторитетных ученых из разных стран <…> Однако многие наши партнеры пока не готовы к совместной работе. Напротив, преследуя свои цели, они наращивают против нашей страны количество и масштаб информационных атак, хотят заставить оправдываться, испытывать чувство вины, принимают насквозь лицемерные политизированные декларации», — пишет президент.

При этом и к победе вели усилия всех стран и народов, отмечает он. Путин напоминает о своей инициативе провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности, где необходимо обсудить вопросы мира, экономики, политики.