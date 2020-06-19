Комиссия Совета Европы рекомендовала отклонить или переформулировать одну из поправок в Конституцию РФ

Венецианская комиссия при Совете Европы, проанализировав изменение российской Конституции в части ее приоритета над международными договорами, сочла, что предлагаемую поправку к статье 79 следует исключить либо переформулировать.

«Комиссия обеспокоена тем, что предлагаемые поправки расширяют возможности Конституционного суда России объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров, противоречащими Конституции и неисполнимыми в РФ», — говорится в заключении комиссии.

После вступления в Совет Европы и ратификации Конвенции о правах человека Россия обязалась исполнять решения ЕСПЧ. Конвенция указывает, что исполнение решений суда является обязательным, напоминают в Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия должна проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Еще в марте российские правозащитники подписали коллективное обращение в СЕ с просьбой дать заключение на поправки, вносимые в главный закон страны, и процедуру их принятия. По их мнению, предложенные изменения «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти; снижают гарантии прав человека; усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы; еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам Российской Федерации и значительно сужают автономию местного самоуправления».

Пока комиссия проанализировала одно изменение. Правовую экспертизу всех поправок к Конституции России и процедуры их принятия комиссия проведет уже после голосования.