Павел Дуров о разблокировке Telegram

Отличная новость — Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно.

Что поменяется на практике в результате разблокировки? Должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории России. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов. При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах.

Думаю, что разблокировка станет хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов. Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере.

Спасибо всем россиянам, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. Ваше доверие и поддержка вдохновляли нашу команду все это время. Уверен, эта поддержка стала одной из причин сегодняшнего события.

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