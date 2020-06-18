Григорий Юдин: Вторичность коллективного Патрушева

Статья Николая Патрушева в «Российской газете» о ценностях — идеальный пример тупика всей парадигмы «ценностей», о котором я не так давно писал.

Единственный смысл всего этого регулярного разговора о «наших особых духовно-нравственных ценностях» состоит в том, чтобы в стотысячный раз заявить: «а мы не такие, как вы!». Любая попытка сформулировать, в чём же состоят эти самые особые ценности, блистательно проваливается. В итоге каждый раз всё сводится к ситуации приёма у психотерапевта:

— А у нас свои ценности, не такие как у вас!

— Очень хорошо, а какие?

— А вот не такие как у вас!

— Конечно-конечно, не волнуйтесь так, пожалуйста. А какие?

— А вот ваши универсальные ценности — они никакие не универсальные! К нам они неприменимы, у нас свои!

— Да-да, не беспокойтесь, выпейте воды. Кстати, какие у вас ценности?

— У нас настоящие ценности!!! Они ценные!!! А вот эти ваши ценности…

И так далее.

Любая попытка сформулировать хоть что-нибудь конкретное про «российские ценности» заканчивается обычно стандартным списком «добро, благополучие, безопасность, мама, милые щенятки» (к середине статьи спичрайтеры Патрушева от бессилия сами вынуждены в этом честно признаться).

Видя эту катастрофу, под самый конец «Патрушев» вставляет-таки абзац, в котором пытается выдать какие-то «ценности». Оказывается, это «равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела».

Вы это серьёзно?

Равенство? Россия — один из мировых лидеров по производству неравенства по всем исследованиям, здесь 10% получает 45% дохода, а нескольким людям из списка Форбс принадлежит 30% всего национального богатства.

Справедливость? Да у вас ваши же опросы показывают, что 65% считает устройство общества несправедливым. Вы серьёзно хотите Францию или Швецию учить социальной справедливости?

Невмешательство во внутренние дела? А кто во время присоединения Крыма говорил: «раз вы так делали в Косово, то мы так сделаем здесь»? Это у вас ценности такие — если кто-нибудь их не разделяет, то мы их тогда тоже задвинем?

А самое смешное — это что миньоны Патрушева прочитали книжку про «неолиберализм». Ребята, вы тут такой неолиберализм развели, что мало кому снилось. Когда сокращают больницы — это и есть неолиберализм. Когда 50% заработка учителей и профессоров составляют премии, которые начальник платит по своему капризу — это и есть неолиберализм. В других местах есть хотя бы профсоюзы, гражданские ассоциации, местное самоуправление, которое смягчает дурные стороны неолиберализма. А вы всё это выжигаете ради своих яхт и самолётов.

У Патрушева нет и не может быть никаких «традиционных российских ценностей». Вообще мало что с такой ясностью демонстрирует безнадёжную вторичность коллективного Патрушева и глухоту к русской традиции, как маниакальное желание цепляться за давно протухшее и никому много лет не интересное понятие из немецкой философии и американской социологии.

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