Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства Хангошвили

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД страны из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом, как передают «Ведомости», пишет Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на министра иностранных дел Хайко Мааса. По его словам, дипломату выражена однозначная позиция Берлина по этому делу, и немецкая сторона «оставляет за собой право на дальнейшие меры в этом деле».

Ранее власти Германии выдвинули обвинение в убийстве «российскому гражданину» Вадиму К. (в документах он также упоминается как Вадим С.). По версии следствия, «государственные органы центрального правительства России дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии» Торнике К. Речь идет о Зелимхане Хангошвили, который получил паспорт на имя Торнике Кавтарашвили.

В декабре Германия выслала двух сотрудников российской дипмиссии, потому что российские власти не оказали надлежащую помощь в расследовании убийства Хангошвили. В ответ из Москвы также выслали двух дипломатов.

Полевого командира Зелимхана Хангошвили убили в Берлине 23 августа. Задержанный убийца прилетел в Германию под вымышленным именем. Возможно он — бывший спецназовец ФСБ Вадим Красиков, писали СМИ. Немецкая прокуратура заявляла, что за убийством стоят российские власти. В Москве причастность к преступлению отрицают. Путин отмечал, что Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро, принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и находился в розыске.