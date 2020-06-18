Конкурента президента Белоруссии Бабарико официально задержали

Претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико задержали, сообщил глава Комитета государственного контроля Иван Тертель в эфире новостного телеканала «Беларусь 1».

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов», — цитирует главу КГК tut.by.

Тертель заявил, что расследование идет по нескольким направлениям. Это махинации с векселями на сумму свыше $60 млн, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты; также установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры.

Одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. «Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн», — рассказал Тертель.



Сегодня Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК для допроса, связанного с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. Перед этим в предвыборном штабе Бабарико заявили, что он перестал выходить на связь после того, как повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета его избирательного фонда. А на прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении людей, связанных с Белгазпромбанком, которым ранее руководил Бабарико.

Результаты интернет-опросов в мае показывали, что Бабарико вызывает наибольшие симпатии избирателей. В его инициативной группе 8905 человек, и это наибольшая по численности среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, писал в корреспондент NT в Минске. Бабарико уволился со своей работы одновременно с началом президентской кампании. В Белоруссии он хорошо известен среди журналистов, бизнесменов и интеллигенции не только как успешный банкир, но и как жесткий и острый на язык критик Лукашенко. При этом Бабарико хотя и называет себя «пробелорусским кандидатом», однако всеми наблюдателями воспринимается как кандидат сугубо пророссийский.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.