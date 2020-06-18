Михаил Фишман: Легитимно ли электронное голосование в принципе?

Количество москвичей, зарегистрировавшихся для голосования онлайн, уверенно приближается к миллиону. Это огромная цифра. Именно она, как уже понятно, во многом и обеспечит “явку” в столице. Владимир Путин уже выразил уверенность в том, что поправки в конституцию поддерживает “абсолютное большинство” — в Москве это большинство будет обеспечено электронным голосованием (очевидно, в сочетании с надомным, а также с беспроигрышной лотереей “миллион призов”, то есть с подкупом).

Как это делается, тоже уже понятно. По данным “Голоса”, Москва лидирует по жалобам на принуждение к голосованию: всех, кто получает зарплату от государства, заставляют регистрироваться на mos.ru или госуслугах. Начальник в одной из бюджетных организаций недавно лично при мне требовал от подчиненного срочно зарегистрироваться для голосования онлайн: “Когда в отпуск? 29-го? Успеешь. Голосование с 25 числа”. “Дождь” уже рассказал о регистрации подложных аккаунтов на мос.ру с помощью украденных у москвичей персональных данных, после чего на “Дождь” в ночи явилась полиция, как это обычно бывает в таких случаях, сходу не вполне ясно, зачем: то ли чтобы расследовать уголовное преступление, то ли чтобы запугать тех, кто о нем рассказывает. Но вопрос автора расследования Антона Баева так и не растворился в воздухе: как можно проводить электронное голосование и доверять его результатам, если даже небольшая часть голосов будет подана с подложных аккаунтов?

На самом деле, проблема носит более общий характер: легитимно ли электронное голосование в принципе? Каковы гарантии, что голос, поданный через компьютер, не будет украден? Каковы гарантии, что, если не украден, он не будет прослежен? А если не будет и прослежен, то как убедить в этом всех тех, кого сегодня заставляют зарегистрироваться? Ведь многие из них проголосуют в соответствии с ожиданиями начальства, потому что будут считать, что их потом смогут проверить.

Большая демократическая страна Германия уже ответила на этот вопрос. По итогам эксперимента с голосованием с помощью компьютеров германский конституционный суд еще в 2009 году запретил любое голосование, в котором поданный голос обрабатывается электронным образом. Основной довод: процедура подачи голосов и их подсчета должна быть прозрачна, понятна и доступна для проверки каждому избирателю, не обладающему специальными знаниями в области компьютерных технологий. И даже если правительство продемонстрирует, что система работает правильно и без сбоев, этого недостаточно: “Законность и фундаментальный демократический принцип, определяющий выборы как дело всего общества, требуют, чтобы все ключевые процедуры выборов были подвластны общественному контролю”.

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