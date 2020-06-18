Павел Чиков: Дело о блокировке Telegram еще ждет коммуникации в ЕСПЧ

В связи с отменой блокировки Telegram имею сказать следующее

1) 23 июня, во вторник, ЕСПЧ опубликует группу решений по первым жалобам на блокировки в рунете: дело Харитонова, Грани.Ру, Каспаров.Ру, Роскомсвободы. В них ожидается жесткая позиция Суда про неправомерность системы блокировок. Первых троих заявителей представляют юристы «Агоры».

2) Судя по всему, вот-вот Суд коммуницирует первую жалобу, связанную с блокировкой Тelegram. Заявитель — сервис «Живая фотография», который был недоступен из-за так называемого ip-геноцида в мае 2018. Единственное дело, дошедшее до ЕСПЧ. Его интересы также представляют юристы «Агоры».

3) Само основное дело Telegram в ЕСПЧ под №13232/18 ожидает коммуникации. Там сменился заявитель в силу внутренней реструктуризации мессенджера. Суд принял замену. Как известно, юристы «Агоры» представляют интересы мессенджера в ЕСПЧ.

Напомню, что власти США поступили схожим образом в деле ФБР против компании Apple, когда последняя отказалась предоставить бэкдор для доступа к телефону подозреваемого в терроризме. В апреле 2016 года ФБР отозвала иск против компании. Тем самым власти США предотвратили важный судебный прецедент по вопросу шифрования данных.

Решение разблокировать Telegram, по нашему пониманию, не должно привести к потере статуса жертвы в ЕСПЧ и снятию дела с рассмотрения. Отказ от блокировки популярного интернет-сервиса — хороший шаг, свидетельствующий о здравомыслии властей. Однако то, в каком виде он сделан — отсутствие признания нарушений, отказ от выплаты компенсации и неустранение системных проблем законодательства и практики его применения, — снижает его ценность и само по себе не свидетельствует о повороте интернет-регулирования в России в сторону защиты приватности.

Подчеркну, это позиция юристов, не компании и не Павла Дурова. Он недавно сообщил, что «были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно. Наш опыт работы в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает: борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга». Из этого следует, что безопасность мессенджера сохраняется.

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