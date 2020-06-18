Лев Шлосберг о суде над Светланой Прокопьевой

Впервые в жизни я давал свидетельские показания военному суду. В помещении Псковского областного суда, в зале с а-ля итальянскими деревянными галереями с верхним светом трое мужчин в судейских мантиях ведут процесс по делу моей коллеги, журналиста Светы Прокопьевой. Её обвиняют в оправдании терроризма за эссе о возможных причинах самоподрыва молодого человека в приёмной Архангельского ФСБ в октябре 2018 года.

Вопросы мне задавали прокурор (представляющий обвинение), председательствующий судья и адвокаты. Я высказался абсолютно свободно и полно, сказал именно то, что считал необходимым сказать.

Хочу ещё раз повторить главное: Светлана Прокопьева полностью невиновна. Выполняя своё профессиональное призвание, она прокомментировала произошедшую в Архангельске (по существу — в России) трагедию и задала обществу обоснованные вопросы журналиста: почему произошло то, что произошло, и какая ответственность за произошедшее лежит на государстве.

Случилась трагедия. Неисследование её личных и общественных причин в каждом конкретном случае приводит к бесчисленному повторению трагедий. За публично сформулированные вопросы о причинах трагедий надо не возбуждать уголовные дела, по которым человек может получить до семи лет лишения свободы, а искать ответы на заданные вопросы. Всем, кто не хочет повторения трагедий.

Светлана Прокопьева полностью невиновна. Она не совершала преступления, в котором её обвиняют. Если суд будет действовать в рамках закона и справедливости, он вынесет оправдательный приговор. Никакое другое решение суда не будет ни законным, ни справедливым.

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