Троих сторонников Вячеслава Мальцева приговорили к срокам от 6 до 13 лет колонии

Второй западный окружной военный суд Москвы приговорил троих сторонников Вячеслава Мальцева и движения «Артподготовка»* по делу о поджоге сена в центре Москвы. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Анастасию Саморукову.

Андрея Толкачева приговорили к 13 годам колонии, Юрию Корному назначили 10 лет, Андрею Кептю — 6 лет. Все будут отбывать наказание в колониях строго режима. Из них только Кептя полностью признал свою вину. В СИЗО обвиняемые находились с осени 2017 года.

Их обвинили в участии в террористическом сообществе, Кепте и Корному также вменили теракт, совершенный группой лиц, а Толкачеву — подготовку к теракту. По версии следствия, они планировали поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономического фестиваля «Золотая осень» и мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве, а затем уничтожить несколько опор ЛЭП.

5 ноября 2017 года в разных городах России на улицу вышли сторонники Вячеслава Мальцева, лидера движения «Артподготовка»*, поскольку он обещал, что в этот день произойдет революция. После этого в 10 городах возбудили дела в отношении как минимум 35 человек, в том числе по террористическим статьям.

* «Артподготовка» — движение признано экстремистским и запрещено в России.