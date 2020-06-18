Зарплаты россиян в апреле снизились более чем на 20%

Средняя зарплата россиян после вычета подоходного налога в апреле снизилась до 26,1 тысячи рублей, что на 21,9% меньше чем в марте, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza. Эксперты проанализировали данные по сбору налога на доходы физических лиц, который взимается с зарплаты каждого работника, и сопоставили объем зарплатного фонда с данными по численности занятых в стране и отдельных регионах, передает BBC.

По регионам это снижение было разным. В 42 субъектах зарплаты упали на 20% и более, в 18 регионах — на 25% и более, в отдельных субъектах зарплаты обвалились на треть.

Сильнее всего зарплаты (после вычета НДФЛ) снизились в Удмуртии (на 35% до 12,5 тыс. руб.), Владимирской области (на 34% до 13,8 тыс. руб.), и Пермском крае (на 33% до 16,3 тыс. руб.). Также в десятку вошли Тюменская область, Кабардино-Балкария, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Оренбургская область и Москва. В столице зарплаты снизились на 29% до 69,4 тыс. руб.

В исследовании подчеркивается, что речь идет только о «белых» зарплатах: «Вероятно, что в сегменте теневой экономики заработки упали еще более существенно».