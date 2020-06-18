СМИ сообщают о новых фактах принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию

Работников подведомственных мэрии Москвы предприятий «Мосводоканал», «Мосводосток» и института «МосводоканалНИИпроект» принуждают к голосованию по поправкам к Конституции. От них требуют подавать заявления на электронное голосование и предоставлять данные знакомых с аккаунтами на портале мэрии, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сотрудников предприятий, которые не раскрыли свои имена.

За рабочих «Мосводостока» создают аккаунты и подают заявления прямо в офисах компании мастера бригад. В «Мосводоканале» и «Мосводостоке» за отказ грозят увольнением, а специалистов «МосводоканалНИИпроект», не зарегистрированных в Москве, без их ведома прикрепляют к участкам возле работы.

Так, инженер «Мосводоканала» рассказала, что ее и других сотрудников сначала устно попросили подать заявление на участие в электронном голосовании, но она не стала этого делать. Однако в отделе кадров смогли проверить, что сотрудница не отправляла заявку, и пожаловались на нее начальнице отделения, которая сделала ей «откровенно угрожающее внушение».

В мэрии Москвы неоднократно отвергали обвинения в принуждении бюджетников к голосованию. Глава ЦИК Элла Памфилова призывала тех, кто столкнулся с такой ситуацией, направлять официальные жалобы, а не анонимные сообщения.