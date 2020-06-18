Участнику акции «Он нам не царь» присудили компенсацию за незаконное уголовное преследование

Участнику митинга «Он нам не царь» в Петербурге Михаилу Цакунову выплатят 750 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Он почти год провел в СИЗО по обвинению в насилии над полицейским, передает «Правозащита открытки». Решение о компенсации вынес Тверской суд Москвы.

По мнению следствия, на митинге 5 мая 2018 года Цакунов выбил зуб одному из сотрудников полиции, которые повалили его на землю при задержании с надувной уткой. Цакунов вину не признавал. Более того, оказалось, что зуб полицейского на момент задержания был мертв и с удаленным нервом.

После независимой экспертизы обвинение смягчили, Цакунова выпустили из СИЗО и приговорили к штрафу. После обжалования приговора — Санкт-Петербургский городской суд его отменил. Осенью адвокаты подали иск о компенсации, в котором просили присудить Цакунову 2 млн руб.



