СМИ: соперник Лукашенко Бабарико задержан для допроса

Претендующий на участие в президентской гонке в Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК.

Как сообщает Агентство телевизионных новостей, основная цель — проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку. Отмечается, что при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли и дают показания.

Ранее в предвыборном штабе Бабарико заявили, что он перестал выходить на связь после того, как повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета его избирательного фонда. А на прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовных дел в отношении людей, связанных с Белгазпромбанком, которым ранее руководил Бабарико.

Результаты интернет-опросов в мае показывали, что Бабарико вызывает наибольшие симпатии избирателей. В его инициативной группе 8905 человек, и это наибольшая по численности среди всех претендентов на роль кандидатов в президенты за исключением действующего главы государства Александра Лукашенко, писал в корреспондент NT в Минске. Бабарико уволился со своей работы одновременно с началом президентской кампании. В Белоруссии он хорошо известен среди журналистов, бизнесменов и интеллигенции не только как успешный банкир, но и как жесткий и острый на язык критик Лукашенко. При этом Бабарико хотя и называет себя «пробелорусским кандидатом», однако всеми наблюдателями воспринимается как кандидат сугубо пророссийский.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.