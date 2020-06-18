Росздравнадзор признал гибель из-за коронавируса почти 500 медиков

UPD: Данные о количестве умерших медиков, заразившихся коронавирусом, которые назвала Алла Самойлова, — неофициальные. «Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет», — сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

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В России 489 медиков, которые заразились коронавирусом, умерли, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — сказала она на конференции «Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения», передает ТАСС.

Всего за время эпидемии от COVID-19 скончались 7660 человек.