Верховный суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск, в котором Геннадий Рудяк обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку суда.

Иск был зарегистрирован 16 июня и передан судье, но тот вернул его в канцелярию.10 июня Верховный суд отказался принять аналогичный иск от Виктора Мещеринова.В марте иск также направлял член московской участковой избирательной комиссии Александр Артемьев. Он утверждал, что избиркомы занимаются организацией и проведением только выборов и референдумов, а следовательно, возлагать на них обязательство проводить общероссийское голосование незаконно. В этом иске суд также отказал