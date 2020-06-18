Претендент в президенты Белоруссии перестал выходить на связь

Претендент в президенты Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь после того, как повез сдавать подписные листы в избирательную комиссию. Об этом сообщили в его штабе, передает «Интерфакс».

В среду штаб Бабарико сообщил о блокировке счета его избирательного фонда. При этом документы, подтверждающие арест или наличие других оснований для ограничения распоряжения деньгами избирательного фонда, предоставлены не были.

На прошлой неделе сообщалось о возбуждении уголовных дел в отношении людей, связанных с Белгазпромбанком, которым ранее руководил Бабарико.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.