СК признал ветерана Артеменко потерпевшим по делу против Навального

Алексей Навальный подорвал здоровье ветерана Игната Артеменко, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию. Об этом заявили в Следственном комитете, который признал ветерана потерпевшим по делу о клевете, возбужденном ранее против оппозиционера.

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Артеменко пояснил следствию, что опубликованные комментарии Навального к агитационному ролику не соответствуют действительности, опорочили его честь и достоинство, повлекли ухудшение состояния здоровья, сообщили в СК.

2 июня Навальный в Twiiter прокомментировал ролик RT, посвященный голосованию по изменению Конституции, героями которого стали несколько человек. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», — написал Навальный. В этом ролике снялся и Игнат Артеменко. 15 июня СК возбудил уголовное дело в отношении политика.

