Мэрия Москвы: проголосовать с подставных аккаунтов нельзя

Проголосовать по поправкам в Конституцию дистанционно с аккаунта, созданного после 5 июня, нельзя заявил Артем Костырко, начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы. Ранее «Дождь» рассказал о том, что в Москве для регистрации на электронное голосование «активистам» раздают сим-карты и личные данные москвичей.

По словам Костырко, зарегистрировать личный кабинет для голосования было необходимо до 5 июня.

«Еще до начала регистрации на э-голосование ЦИКом было принято решение, что любой личный кабинет, появившийся после 5 июня (дата начала регистрации) не попадет в сопоставление с ГАС-Выборы и, соответственно, не сможет принять участие в голосовании», — заявил он.