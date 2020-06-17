Россия продолжит военную помощь Сирии, несмотря на новые санкции США

Россия продолжит оказывать поддержку Сирии, несмотря на санкции, которые вводят США, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы обязательно продолжим оказывать помощь Сирии, в том числе гуманитарную и военную, и в борьбе с террористами, будем расширять и укреплять свои базы в Хмеймиме и Тартусе», — цитирует Джабарова «Интерфакс».