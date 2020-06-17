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Россия продолжит военную помощь Сирии, несмотря на новые санкции США

17.06.2020

Россия продолжит оказывать поддержку Сирии, несмотря на санкции, которые вводят США, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы обязательно продолжим оказывать помощь Сирии, в том числе гуманитарную и военную, и в борьбе с террористами, будем расширять и укреплять свои базы в Хмеймиме и Тартусе», — цитирует Джабарова «Интерфакс».

Сегодня Госдеп США объявил, что страна вводит санкции против 39 физических и юридических лиц Сирии в рамках «закона Цезаря». Ограничительные меры касаются и сирийского президента Башара Асада с супругой. Также санкции ввели против Махера Асада — младшего брата президента Сирии, командующего Четвертой бронетанковой дивизией, и непосредственно против самого формирования, передает РБК.

Ограничительные меры направлены на то, чтобы оказать экономическое и политическое давление, с тем чтобы «режим Асада перестал получать прибыль и поддержку, которые он использует для ведения войны и совершения массовых зверств против сирийского народа», сообщил госсекретарь Майк Помпео.

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