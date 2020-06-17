Комиссия Совета Европы 18 июня оценит поправки в Конституцию РФ

Венецианская комиссия при Совете Европы вынесет 18 июня заключение о проекте поправок в российскую Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Венецианская комиссия должна проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы.

Еще в марте российские правозащитники подписали коллективное обращение в Совет Европы с просьбой дать заключение на поправки, вносимые в главный закон страны, и процедуру их принятия. По их мнению, предложенные изменения «усиливают и без того мощную и недемократичную вертикаль власти; снижают гарантии прав человека; усиливают дисбаланс в системе сдержек и противовесов, ослабляют независимость судебной системы; еще более централизуют государственное управление в ущерб субъектам Российской Федерации и значительно сужают автономию местного самоуправления».