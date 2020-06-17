Навальный запустил петицию за пенсию ветеранам в 200 тысяч рублей

Алексей Навальный заявил, что подготовил законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей. Петицию за принятие документа политик запустил на платформе change.org.

«Мы требуем от президента Путина и депутатов Государственной думы принятия законопроекта, который гарантирует каждому участнику ВОВ пенсию в размере не меньшем, чем получает его противник тех времен — солдат немецкого вермахта. Сейчас наш ветеран, участник войны, получает от 35 тыс. до 43 тыс. руб. в месяц. Пенсия младшего офицера немецких войск в пересчете на рубли составляет 188 тыс. в месяц. Эта несправедливость должна быть исправлена», — говорится в петиции.

Навальный отмечает, что непосредственных участников войны осталось в живых 75 тыс. человек, и с каждым годом их становится меньше: «Поэтому мое предложение непосредственно воевавшим поднять до 200 тыс. не будет таким уж обременительным для бюджета. Вы своим друзьям ежегодно раздаете большие суммы. Это во многом символический жест. Но его надо сделать».

На реализацию законопроекта понадобится 180 млрд руб. в год, говорится в документе.