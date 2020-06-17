Эльвира Вихарева о звонке из избирательного участка

Сижу я значит, никого не трогаю.

Слышу телефонный звонок.

Беру трубку.

— Здравствуйте, меня зовут Михаил и я из избирательного участка района Отрадное. Звоню Вам уточнить, как вы намерены голосовать 1 июля

— Голосовать за что? За кого?

— ЗА поправки в конституцию!

— ЗА поправки говорите?

— Да, ЗА поправки и как — путем надомного голосования, личной явки или электронно?

— Михаил, а как вы считаете, как проголосует человек, живущий 20 лет в авторитарном государстве? И почему ЗА поправки? А не по поправкам?

— Ну я не знаю, я вот и звоню спросить. Ну так ЗА поправки голосуете?

— А как бы вы проголосовали?

— Я не голосую. Я звоню. Работаю.

— То есть вы лично не голосуете, я правильно понимаю?

— Нет.

— Вы считаете уместным участвовать в преступлении, призывая людей, в особенности ведомых, приходить в период пандемии на избирательные участки?

— Ну я не знаю...(несвязно)

— Михаил, вас так зовут? Михаил мне вас глубоко жаль. Если вам не безразлична судьба нашей страны и вы бы хотели, чтобы Россия наконец обрела сменяемость, свободу и развитие, призываю вас оторвать задницу, не унижаться и не работать на тех, кто в сговоре с настоящими преступниками и узурпаторами.

Задумайтесь и не звоните сюда больше. Спасибо.

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