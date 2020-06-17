Эльвира Вихарева о звонке из избирательного участка

Сижу я значит, никого не трогаю.
Слышу телефонный звонок.
Беру трубку.
— Здравствуйте, меня зовут Михаил и я из избирательного участка района Отрадное. Звоню Вам уточнить, как вы намерены голосовать 1 июля
— Голосовать за что? За кого?
— ЗА поправки в конституцию!
— ЗА поправки говорите?
— Да, ЗА поправки и как — путем надомного голосования, личной явки или электронно?
— Михаил, а как вы считаете, как проголосует человек, живущий 20 лет в авторитарном государстве? И почему ЗА поправки? А не по поправкам?
— Ну я не знаю, я вот и звоню спросить. Ну так ЗА поправки голосуете?
— А как бы вы проголосовали?
— Я не голосую. Я звоню. Работаю.
— То есть вы лично не голосуете, я правильно понимаю?
— Нет.
— Вы считаете уместным участвовать в преступлении, призывая людей, в особенности ведомых, приходить в период пандемии на избирательные участки?
— Ну я не знаю...(несвязно)
— Михаил, вас так зовут? Михаил мне вас глубоко жаль. Если вам не безразлична судьба нашей страны и вы бы хотели, чтобы Россия наконец обрела сменяемость, свободу и развитие, призываю вас оторвать задницу, не унижаться и не работать на тех, кто в сговоре с настоящими преступниками и узурпаторами.
Задумайтесь и не звоните сюда больше. Спасибо.