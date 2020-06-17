По бюджетным организациям разослали методички об агитации за поправки в Конституцию

Руководителям бюджетных организации Москвы и регионов разослали брошюры, в которых объясняется, как необходимо агитировать сотрудников за одобрение изменения Конституции.

Как рассказал «Открытым медиа» руководитель среднего звена одного из бюджетных учреждений Москвы, инструкцию ему направило руководство предприятия: «Эти брошюры всем руководителям среднего звена разослали из управления, а им, как говорят, из мэрии. Конечно, нам [начальникам отделов] все это не нравится, многие высказывают свой скепсис, но большинство держится за свои должности, платят ипотеки. Конечно, не дословно, но многие будут такие беседы вести».

Ранее о подготовке таких методичек в администрации президента сообщал «Центр «Досье». Чиновники все население разделили на шесть групп: пенсионеры, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные. Для каждой из них подготовлены основные линии аргументации, речевые модули агитатора, слоганы и заголовки для СМИ, а также рекомендации и примеры действий для продвижения.