Белый дом через суд пытается предотвратить продажу книги Джона Болтона

Министерство юстиции США предъявило иск бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, обвинив его в нарушении контракта, подписанного им при приеме на работу — таким образом Белый дом пытается предотвратить публикацию мемуаров бывшего соратника.

Болтона обвиняют в том, что в книге «Комната, где это произошло», которая должна поступить в продажу 23 июня, содержится информация, составляющая государственную тайну, передает радио «Свобода». В иске требуется отложить публикацию до завершения проверки рукописи на наличие гостайн или создать специальный траст, куда будут перечисляться доходы от продажи книги.

The New York Times ранее писала, что в мемуарах Болтон рассказывает о том, что Трамп в августе прошлого года говорил тогдашнему советнику, что хочет удерживать военную помощь Украине до тех пор, пока не начнется расследование против его конкурентов-демократов.



Выпускающее книгу издательство Simon & Schuster назвало судебный иск «последней из серии попыток сорвать публикацию книги, которую администрация считает нелестной по отношению к президенту». По словам Чарльза Купера, адвоката Джона Болтона, в апреле представитель Совета по вопросам нацбезопасности заверил его, что проверка рукописи была проведена и претензий к ее автору не было. В иске администрации говорится, что в книге были обнаружены целые абзацы конфиденциальной, секретной и сверхсекретной информации.

Джон Болтон ушел в отставку с поста помощника президента в сентябре 2019 года в результате разногласий с Трампом относительно важных вопросов внешней политики, проработав на этом посту 18 месяцев. Уход Болтона сопровождался взаимными упреками.