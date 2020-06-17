20 индийских военных погибли на границе с Китаем

Впервые за 45 лет на границе Индии и Китая погибли люди — о смерти 20 военнослужащих в столкновении с китайскими военными на спорном участке границы сообщили индийские власти. В среду представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил журналистам, что «стороны согласились урегулировать проблему путем диалога и консультаций», передает «Голос Америки».

По данным индийских властей, «насильственное противостояние» произошло в долине реки Галван в западной части Гималаев, «жертвы были с обеих сторон». В МИД Китая не предоставили информацию о жертвах среди китайских военных, но обвинили индийские войска в «провокационных атаках» на границе, которые привели к «серьезному физическому конфликту».

Противостояние в долине реки Галван началось несколько недель назад, и каждая сторона обвиняла другую в проникновениях на свою территорию.