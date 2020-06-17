Андрей Мальгин: Путин кажется мне персонажем какой-то оперетты

Иногда великий и ужасный Путин кажется мне персонажем какой-то оперетты. Вот этот душ из антисептика, который приходится униженно принимать при входе в его кабинет министрам и губернаторам, это ведь так просто не придумаешь. Такое сочинить мог только гениальный комедиограф, автор уровня Шварца или Горина.

Иногда я прикидываю, а кто мог бы сыграть Путина в кино? Чарли Чаплин смог бы передать характер, все эти ужимки и прыжки. Эту суетливую походку краба, боком, боком. Ролан Быков потянул бы несомненно. Из современных у Сухорукова хорошо б получилось, он бы вытащил всю эту внутреннюю сущность, когда глаз загорается в двух случаях — подлости и пошлости. Авангард Леонтьев еще, такой трусоватый, путающийся в длинном пальто диктатор с манией величия. Это прям для него роль.

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