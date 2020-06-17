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В департаменте образования Москвы обвинили в фальсификации авторов видео о принуждении учителей к голосованию

17.06.2020

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Марина Смирницкая назвала фейком ролик, в котором якобы ее голос говорит о необходимости учителям зарегистрироваться для дистанционного голосования по поправкам в Конституцию. Ранее фрагмент речи, приписываемый Смирницкой, опубликовал канал Навальный LIVE.

«Чужой голос в ролике выдают за голос Марины Смирницкой, что является наглядным примером фальсификации данных. Пожалуйста, не ведитесь на провокации и обращайтесь к достоверным источникам», — заявили в департаменте.

Представляем вам для сравнения оба видео.



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