Треть российских компаний отказались от господдержки из-за ее неэффективности

Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки, свидетельствуют результаты исследования «Актион-МЦФЭР», в ходе которого были опрошены представители 3 тыс. компаний. Как пишет РБК, отказ они аргументировали неэффективностью предложенных мер.

Наибольшие сомнения вызвали автоматическое продление лицензии на год (так считают 16,6%) и отсрочка арендных платежей (13,9%). Также неэффективными мерами 17,5% опрошенных назвали предложенную отсрочку по кредитам на шесть месяцев, 15,3% — беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников.



Наиболее эффективными мерами поддержки 80% опрошенных назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ). 46% положительно оценили идею снижения страховых взносов.



Исследователи отмечают, что 64% компаний так и не смогли претендовать на помощь от государства. В основном из-за того, что компания ведет деятельность в пострадавшей отрасли, но ее код ОКВЭД отсутствует в перечне пострадавших компаний.

