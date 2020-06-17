Пенсионеров регистрируют на онлайн-голосование без их ведома

UPD: Алексей Венедиктов сообщил, что 44 тыс. заявлений на электронное голосование в Москве возвращены ЦИКом заявителям, так как они не подтверждены федеральными базами.

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Напомню, что подано москвичами 827 тыс заявлений и подтверждено ЦИКом из них пока 641 тыс.

В Москве за деньги предлагают регистрироваться на голосование по Конституции с подставных сим-карт — получившим «симки» выдают и базу данных для создания фальшивых аккаунтов. За каждую регистрацию обещают платить по 75 руб., за голос в поддержку — по 50 руб., пишет «Дождь».

Организаторы раздачи сим-карт для оплачиваемой регистрации прислали корреспонденту базу данных для создания аккаунтов на mos.ru. В ней находятся персональные данные десятков московских пенсионеров. После активации сим-карты ее новому владельцу необходимо завести аккаунт на mos.ru, скопировав данные из таблиц. В них указаны номера паспортов, номер СНИЛС, адрес проживания, возраст, ФИО и другие данные. Телеканалу удалось обнаружить рабочие фейковые аккаунты москвичей — с них можно подать заявку на голосование и проголосовать, так как СНИЛС признан активным.

Раздачей сим-карт и рассылкой баз данных для людей, желающих заработать на электронном голосовании, занимаются двое — Олег Аникин и Александр Милостинкин. Аникин, как указано в его аккаунте в WhatsApp, связан с охранной компанией GetGuard, о которой нет сведений в системе СПАРК.

«Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют. Я этим людям не завидую. Расследование идет — и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках», — прокомментировал информацию зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.