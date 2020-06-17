После столкновений азербайджанцев с полицией в Дагестане возбуждены уголовные дела

В Дагестане СК возбудил уголовные дела о применении насилия в отношении представителя власти и умышленном повреждении имущества после столкновения азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину, с полицией.

По версии следствия, 15 июня около 400 граждан Азербайджана, недовольных организацией их пропуска на родину, покинули территорию общежития и временного палаточного городка, перекрыв федеральную автодорогу «Кавказ». В ходе столкновения с сотрудниками полиции азербайджанцы забросали их камнями и другими предметами. В результате пострадали 9 сотрудников правоохранительных органов, повреждены 5 служебных автомобилей, причинен ущерб на сумму около 400 тыс.руб.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 10 человек.