Мошенники создают сайты-клоны ресурсов по голосованию

В интернете появилось несколько доменов, адресом напоминающие сайт предстоящего голосования о поправках к Конституции 2020og.ru. Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.

По его словам, пока такие сайты представляют собой «агитки» за или против поправок или внешне безобидные страницы с информацией о голосовании, но позже их тематика может измениться. Целью фейковых копий госуслуг и сайта 2020og.ru будут любые данные, которые можно запросить для «авторизации», полагает Дрозд, отмечая, что в перспективе мошенники смогут использовать их для перепродажи.

Простор для махинаций создают и сопровождающие голосование розыгрыши призов. В случае регистрации на фальшивом сайте мошенники могут начать звонить с просьбами назвать номер карты, чтобы «перечислить выигрыш», и код из СМС, якобы подтверждающий отправку денег жертве, предупреждает эксперт. Также могут появиться фишинговые сайты для проверки выигрыша, где будут предлагать ввести платежные данные, чтобы его забрать.