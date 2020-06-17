Голосовать по Конституции принуждают сотрудников московского метрополитена

Сотрудников метрополитена, живущих в Москве, обязали зарегистрироваться для дистанционного голосования по изменению Конституции, а жителей Подмосковья заставляют голосовать в столице. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на трех сотрудников метрополитена.

«Я в свой выходной должен выйти из дома и проехать 150 км, чтобы проголосовать, хотя могу сделать это на участке около дома, — говорит один из них, проживающий в Московской области. — Но нет, я должен взять открепительный лист и поехать в Москву, иначе лишусь премии, отправят на квалификационный экзамен и замучают проверками — такое с ребятами уже было, никто не хочет ссориться с руководством».

По его словам, никто из коллег не выразил несогласия, так как устно руководство угрожало лишением премий, а это значительная сумма, которая достигает половины заработной платы. Инструктаж о голосовании поступил от руководства метрополитена 7 июня. Затем руководство депо сформировало пофамильные списки сотрудников с номерами УИКов и датами голосования.

«Такое у нас каждые выборы. Когда выбирали президента, письменных инструкций, конечно, не давали, но объясняли на словах, как мы должны проголосовать. Сейчас тоже обязали объяснить работникам, какие плюсы у поправок и почему они должны быть приняты, — рассказывает другой собеседник «ОМ». — Более того, руководство уверяет, что сможет проконтролировать, кто, где и как проголосовал».