ВОЗ: дексаметазон помогает в лечении тяжелых случаев коронавирусной инфекции

Всемирная организация здравоохранения приветствует первоначальные результаты клинических испытаний, проведенных в Великобритании, которые показывают, что дексаметазон может спасти жизни пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии. Исследование показало, что среди пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а у пациентов, которым требуется только кислород — на одну пятую.

Улучшение состояния наблюдалось только у пациентов, переносящих заболевание в тяжелой форме, отмечают в ВОЗ.

Дексаметазон — это стероид, который используется с 1960-х годов для уменьшения воспаления. Он включен в Примерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ с 1977 года в нескольких составах, и в настоящее время запатентован и доступен в большинстве стран.